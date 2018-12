Euro2020, sesta fascia. San Marino Cenerentola, possibilità Malta

Italia-Malta per Euro2016

Oggi, alle 12 italiane, al Convention Centre di Dublino, ci sarà il sorteggio delle squadre che parteciperanno alle qualificazioni di Euro2020

Giunti al termine del nostro viaggio nelle urne di Euro2020, ci sono le cinque nazionali che verranno sorteggiate per ultime. Una di queste potrebbe finire nel girone dell'Italia, perché solo una delle 6 nel gruppo 1 andranno, alla fine, in un girone con solo cinque partecipanti. Sarebbe curioso vedere la sfida interna fra Italia e San Marino, quest'ultimo reduce da una Nations League senza pareggi, vittorie e gol segnati. Malta è certamente un livello maggiore, pur senza dare troppi fastidi, sulla carta. Il Liechtenstein visto nel girone di qualificazione ai Mondiali non può dar problemi, Andorra è in crescita ma rimane una nazionale molto minore. Da evitare la Lettonia, più che altro per una questione logistica.

FASCIA 6, LE PARTECIPANTI

Lettonia, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino