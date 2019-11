Euro2020, sorteggio e Nations League. Adesso cosa succede

Ieri l'Italia ha chiuso in maniera scoppiettante il proprio percorso di qualificazione ad Euro2020 con uno storico 9-1 sull'Armenia. La strada però non si è conclusa per tutte le rappresentative, visti gli impegni in programma nella serata di oggi dai quali emergeranno gli ultimi verdetti. Una prima fotografica di quelle che saranno le urne del sorteggio di Bucarest in programma il prossimo 30 novembre, però, si può già fare.

URNA 1 -In prima fascia, quella delle teste di serie sono già certe cinque delle sei squadre previste: Italia (la migliore in assoluto come rendimento nella fase di qualificazione), Spagna, Inghilterra, Belgio e Ucraina. L'ultimo posto ad oggi è nelle mani della Francia, vincitrice del Gruppo H, ma la sua sorte dipenderà dal risultato che otterranno Germania e Olanda nelle rispettive sfida di questa sera contro Irlanda del Nord ed Estonia. In caso di vittoria dei ragazzi di Low, infatti, i campioni del Mondo di Didier Deschamps saranno costretti a slittare in seconda fascia. La stessa sorte che accadrebbe ai Galletti in caso di vittoria dell'Olanda con quattro gol di vantaggio e contemporanea non vittoria della Germania.

URNA 2 - Detto della questione tra Francia, Germania e Olanda, la seconda fascia prevede anche i vice campioni del Mondo della Croazia, il Portogallo di CR7 e a seguire Polonia, Svizzera e Turchia. Un gruppo, questo, che potrebbe portare all'Italia avversari tutt'altro che semplici.

URNA 3 - Sicure della terza fascia ci sono Danimarca, Austria, Russia, Svezia, Repubblica Ceca e una fra Olanda e Germania. Per quanto riguarda l'ipotetico raggruppamento degli azzurri di sicuro non potranno esserci né Olanda (o Germania) né Russia in quanto due dei paesi ospitanti di questo europeo itinerante alla pari dell'Italia.

Urna 4 - Qui ci sono i maggiori dubbi in merito alle partecipanti. Unica qualificata certa è la Finlandia, con Ungheria e Galles che si giocheranno la qualificazione nello scontro diretto di Cardiff. Le altre sei postazioni libere verranno assegnate tramite i playoff legati alla Nations League per i quali molto dipenderà comunque dai risultati di questa sera. Per i playoff Nations League della Lega A, infatti, è sicura di partecipare solo l'Islanda, così come la Bosnia per i playoff della Lega B. Più delineata la situazione in Lega C dove manca solo una partecipante da inserire con Scozia, Norvegia e Serbia. Tutto fatto, infine, per la Lega D con Georgia, Macedonia, Kosoko e Bielorussia.