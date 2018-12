Euro2020, terza fascia. Ostacolo Serbia, Bulgaria in declino

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Oggi, alle 12 italiane, al Convention Centre di Dublino, ci sarà il sorteggio delle squadre che parteciperanno a Euro2020

Scollinate le due fasce più complicate, l'urna numero 3 contiene squadre più abbordabil, sebbene ci siano qualche incognita. Una sola di queste è finita al Mondiale ed è la Serbia, pericolo principale di questo gruppone. Va detto che gli slavi giocheranno le finali di Nations League, quindi c'è la possibilità che in realtà diano un altro slot in omaggio per la qualificazione all'Europeo. L'altra molto complicata è la Turchia, anche se è in un momento storico di flessione, ma l'ambiente potrebbe essere difficoltoso da affrontare.

Da evitare anche Scozia e Norvegia, sebbene valga lo stesso discorso già fatto con la Serbia, cioè già qualificate alla finale di Nations League. Rimangono squadre dalla storia interessante, così come l'Irlanda, fermatasi agli spareggi contro la Danimarca per il Mondiale. Incognita Slovacchia, soprattutto visto il ricordo del Mondiale 2010, dove perdemmo 3-2 quando bastava un pari.

Infine quelle più semplici: l'Irlanda del Nord si è qualificata a Euro2016 e ha fatto discretamente bene, ma è povera tecnicamente. La Finlandia sta crescendo ma non rappresenterebbe un problema, Israele lo abbiamo visto nelle qualificazioni mondiali, non un ostacolo insormontabile. E la Bulgaria? È in crisi, molto lontana dai fasti di Stoichkov e Balakov. Ma anche solo a quelli di Bojinov del 2004.

FASCIA 3, LE PARTECIPANTI

Slovacchia, Turchia, Irlanda, Irlanda del Nord, Scozia*, Norvegia*, Serbia*, Finlandia*, Bulgaria, Israele