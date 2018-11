EuroCutrone: nessun italiano così prolifico in coppa a 20 anni

© foto di PHOTOVIEWS

Cinque partite senza segnare sono un'eternità. Anche se hai solo 20 anni e sei fra i centravanti più prolifici in circolazione: Patrick Cutrone non solo si è sbloccato, ma ha rubato la scena a Gonzalo Higuain, il big in cerca di riscatto dopo la serataccia contro la Juventus.

L'ultima rete segnata dal numero 63 risaliva a un mese e un giorno fa, nel 3-2 contro la Sampdoria in una partita che aveva rinforzato la teoria di come Cutrone e Higuain dovessero giocare insieme.

Da allora ne sono uscite una serie di partite di grande generosità, dove il giovane centravanti ha dimotrato grande abnegazione, pressando sull'avversario e ripiegando per dare una mano ai compagni. Pagando però con le poche occasioni a disposizione per concludere in porta, tradotte poi in zero reti.

Nell'1-0 segnato contro il Dudelange il portiere lussemburghese Bonnefoi ci ha messo del suo ma poco importa: rotto il ghiaccio Cutrone si è galvanizzato, è entrato a suo modo nel 2-2 che ha cambiato di fatto la partita e per qualche minuto il suo nome è rimasto nel tabellino dei marcatori per la seconda volta. Per sua stessa ammissione, però, si è trattato di autorete di Cruz.

In totale sono 6 le reti segnate in questa stagione, 4 delle quali in Europa League dove si sta cucendo il ruolo di salvatore della patria: era già stato decisivo contro l'Olympiacos, pareggiando il vantaggio iniziale dei greci e segnando infine la rete del 3-1. E chissà cosa sarebbe successo se avesse giocato dall'inizio contro il Betis, anche lì a segno in una partita in cui Gattuso gli ha concesso 45 minuti.

Due dati saltano all'occhio: Higuain ha segnato appena un gol in più e per giunta giocando 496 minuti in più, equivalenti a 5 partite. Ma soprattutto Patrick Cutrone è il primo attaccante italiano ad aver segnato 10 reti nelle coppe europee a soli 20 anni.