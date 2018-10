Europa a pieni voti. Rimandato in Serie A

Fonte: Dal nostro inviato a Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Edin Dzeko aveva segnato un solo gol al CSKA nei cinque precedenti incontri e qualcuno aveva subito iniziato a parlare di tabù da sfatare. Detto fatto. Il bosniaco si è dimostrato ancora una volta il "bello d'Europa" in casa Roma e dopo le critiche ricevute per i gol sbagliati in campionato, ha messo a tacere tutti con una doppietta che non lascia spazio a dubbi. Quinta rete segnata in tre partite di Champions disputate in questa stagione e sempre più cannoniere in formato europeo.

E' chiaro che questo non basta a Di Francesco, che non perde occasione per elogiarlo, ma che nelle segrete stanze nella pancia dell'Olimpico, si sarà sicuramente mangiato le mani nel vedere il suo giocatore ancora una volta determinante quanto discontinuo. Dzeko è un catalizzatore di attenzione per il proprio allenatore, che non ne farebbe mai a meno, con buona pace del 'povero' Schick.

Adesso ci sarà un'altra prova di livello per Dzeko, quelle che tirano fuori la rabbia e la forza di un attaccante di livello mondiale al quale la Roma non può fare a meno. Il numero 9 giallorosso è chiamato a confermarsi anche contro il Napoli, per evitare che la discontinuità diventi un'arma della critica. Un campione così non può avere tutti questi passaggi a vuoto, perché la squadra giovane che ha alle spalle ha bisogno di vedere in lui un faro. Come quello di stasera. Se lascia spazio ai nervi, diventa inutile anche uno dei bomber più forti e decisivi d'Europa.