Europa ad alta tensione: Inter e Napoli pensano al futuro

Qualche rimpianto sanguinoso e una schiera di infortunati sempre folta accompagna l’Inter alla prima delle due sfide decisive della sua attuale esperienza in Champions League. Una campagna europea con doppia vista, da un lato sulla lotta al vertice in campionato che vede i nerazzurri assoluti protagonisti, dall’altro sul calciomercato che potrebbe subire un forte incentivo con l’incasso previsto dalla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea. Per riuscire in quella che pare a tutti gli effetti alla stregua di una salita ripida e complicata, la squadra nerazzurra ha l’unico e non risibile vantaggio di dover dipendere solo da sé stessa, nonostante la classifica attualmente sfavorevole. Una doppia vittoria dapprima in casa dello Slavia e poi in casa contro il Barcellona, regalerebbe ai ragazzi di Conte la possibilità di avere la meglio sulle avversarie e di guardare con maggiore ottimismo alle proprie casse e contestualmente agli obiettivi di mercato. Allo stesso modo, i prossimo novanta minuti risulteranno decisivi per il Napoli: e non tanto per un girone che comunque ha dei contorni decisamente meno spigolosi rispetto a quelli con cui avranno a che fare i nerazzurri, ma soprattutto per dirimere la questione Ancelotti-spogliatoio e guardare con maggiore fiducia al proseguo della stagione. La parola d’ordine, in questo caso, è: consolidare. La posizione del tecnico e degli obiettivi stagionali, dopo che quello principale legato alla lotta scudetto è venuto meno dopo soli due mesi dall’inizio della stagione. Insomma, prospettive differenti ma egualmente complicate: una Champions ad alta tensione, dove sbagliare sarà assolutamente vietato.