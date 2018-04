Europa, dopo Roma e Juve tocca alla Lazio. Con i migliori in campo

Fonte: Dall'inviato a Salisburgo - Austria

Molte certezze e pochi dubbi per Simone Inzaghi. Alla guida della sua Lazio, il tecnico biancoceleste ha il compito di portare la squadra in semifinale di Europa League, cercando di superare anche l'ultimo ostacolo chiamato Salisburgo. Dopo la Roma di Champions – in vista del derby di domenica in Serie A – proprio la Lazio è chiamata a chiudere al meglio la tre giorni europea delle italiane che certamente, considerando quanto successo in Real Madrid-Juventus, non è stata avara di emozioni.

Quelle emozioni che – del resto – non sono mancate nemmeno nella gara di andata, all'Olimpico, quando il risultato al 90' ha sancito la vittoria per 4-2 della Lazio. Un buon risultato, nonostante i due gol subiti tra le mura amiche. Anzi, un'ottima gara, citando lo stesso mister Inzaghi in conferenza. Insomma, la Lazio dovrà ripetere la prestazione mesa in mostra una settimana fa, in una gara che – a detta di Stefan Radu – è stata sicuramente la più impegnativa della stagione di Europa League.

Anche per questo, dunque, Simone Inzaghi ha bene in mente cosa fare. Dalla preparazione mirata degli ultimi giorni dopo la vittoria di Udine fino al turnover "rimandato", passando infine per la gestione della stanchezza. Che, di fatto, è più mentale che fisica. In campo i migliori, allora. Per non correre rischi. E perché no, anche per rispondere alla Roma in vista di un derby che si preannuncia quantomai incandescente.