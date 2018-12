Europa League, 23 squadre ancora in corsa per 11 posti disponibili

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

23 squadre per 11 posti disponibili, tempo a disposizione: 90 minuti. Allo stato attuale questo è lo scenario Europa League a poche ore dal fischio d'inizio dell'ultima giornata. Alcuni nomi sono assolutamente inaspettati: spicca quello del Siviglia, miglior squadra per distacco in questi ultimi 10 anni nella competizione. Gli andalusi devono vincere questa sera contro il Krasnodar per staccare il biglietto per i sedicesimi. Anche un pareggio potrebbe non bastare se lo Standard Liegi dovesse vincere sul campo del già eliminato Akhisar. Stupisce vedere il Milan ridotto all'ultima giornata, ma il ko casalingo contro il Betis ha rovinato un cammino che aveva visto gli uomini di Gattuso vincere le prime due partite. Tra le altre squadre il Lipsia deve chiedere aiuto ai cugini del Salisburgo: i tedeschi hanno un piede fuori, devono battere il Rosenborg e sperare che gli austriaci vincano sul campo del Celtic. Anche un pari promuoverebbe gli scozzesi. Questo il quadro completo delle squadre ancora in corsa per qualificarsi:

Prime in classifica

Genk (Belgio)

Krasnodar (Russia)

Villarreal (Spagna)

Seconde in classifica

Rapid Vienna (Austria)

BATE (Bielorussia)

Milan (Italia)

Astana (Kazakistan)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Celtic (Scozia)

Siviglia (Spagna)

Besiktas (Turchia)

Terze in classifica

Standard Liegi (Belgio)

Copenaghen (Danimarca)

Rennes (Francia)

Lipsia (Germania)

Olympiacos (Grecia)

Rangers (Scozia)

Malmo (Svezia)

Vidi (Ungheria)

Quarte in classifica

Bordeaux (Francia)

PAOK (Grecia)

Sarpsborg (Norvegia)

Spartak Mosca (Russia)