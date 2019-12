Europa League, accoppiamenti e calendario dei sedicesimi di finale

Con il sorteggio di Nyon del 16 dicembre, sono stati resi noti accoppiamenti, date e orari dei sedicesimi di Europa League. Di seguito tutto il programma della fase finale che porterà alla finale di Danzica:

Giovedì 20 febbraio 2020

18.55 Sporting Lisbona-Istanbul Basaksehir

18.55 Ludogorets-Inter

18.55 Eintracht Francoforte-RB Salisburgo

18.55 Shakthar Donetsk-Benfica

18.55 Getafe-Ajax

18.55 Copenhagen-Celtic Glasgow

18.55 Brugge-Manchester United

18.55 Cluj-Siviglia

21.00 Bayer Leverkusen-Porto

21.00 APOEL-Basilea

21.00 Olympiacos-Arsenal

21.00 AZ Alkmaar-LASK Linz

21.00 Wolverhampton-Espanyol

21.00 Wolfsburg-Malmoe

21.00 Roma-Gent

21.00 Glasgow Rangers-Sporting Braga

Giovedì 27 febbraio 2020

18.55 Espanyol-Wolverhampton

18.55 Malmoe-Wolfsburg

18.55 Gent-Roma

18.55 Sporting Braga-Glasgow Rangers

18.55 Porto-Bayer Leverkusen

18.55 Basilea-APOEL-

18.55 LASK Linz-AZ Alkmaar

21.00 Istanbul Basaksehir-Sporting Lisbona

21.00 Inter-Ludogorets

21.00 RB Salisburgo-Eintracht Francoforte-

21.00 Benfica-Shakthar Donetsk

21.00 Ajax-Getafe

21.00 Celtic Glasgow-Copenhagen

21.00 Siviglia-Cluj

21.00 Arsenal-Olympiacos

21.00 Manchester United-Brugge

Ottavi di finale

Sorteggio: 28 febbraio

Andata: 12 marzo

Ritorno: 19 marzo

Quarti di finale

Sorteggio: 20 marzo

Andata: 9 aprile

Ritorno: 16 aprile

Semifinali

Draw: 20 March

First legs: 30 April

Second legs: 7 May

Finale - 27 maggio

Gdansk Stadium, Danzica