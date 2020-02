vedi letture

Europa League, campionato e Friedkin. Arriva la settimana chiave della Roma

La Roma sta per entrare nella settimana chiave. Non solo perché in sette giorni si gioca il prosieguo del suo cammino in Europa League e la possibilità di insidiare ancora l’Atalanta in campionato per il quarto posto finale, ma anche perché la prossima dovrebbe essere la settimana in cui potrebbe/dovrebbe concludersi anche la due diligence sui conti societari. A quel punto - sottolinea La Gazzetta dello Sport - poi tutto sarebbe pronto per avviare la fase due e cioè quella della contrattazione vera e propria, con la formalizzazione da parte di Dan Friedkin dell’offerta ufficiale al presidente Pallotta per l’acquisto del pacchetto di maggioranza della Roma. Insomma, il conto alla rovescia sembra davvero iniziato, con l’analisi dei conti delle 12 società della galassia-Roma che sembra ad un passo dalla sua conclusione.