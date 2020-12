Europa League, ecco chi è già qualificato ai sedicesimi e chi ha già salutato la competizione

Sono già 18 le squadre che prima di quest'ultimo turno dei gironi di Europa League hanno già staccato il pass per i sedicesimi di finale. Tra le italiane, solo il Napoli deve ancora staccare l'eventuale qualificazione disputando lo "spareggio" contro la Real Sociedad questa sera, mentre la Roma è già qualificata e già prima nel proprio raggruppamento, mentre il Milan, già qualificato, si giocherà oggi la possibilità di passare come prima. Le altre squadre già qualificate come prime sono l'Arsenal, il Villarreal, la Dinamo Zagabria e l'Hoffenheim. Già qualificate ma in attesa di conoscere il proprio piazzamento finale anche: Slavia Praga, Bayer Leverkusen, Rangers, Benfica, Granada, PSV, Leicester, Braga, Lille, Antwerp, Tottenham e Stella Rossa.

Sono invece ben 19 le squadre già eliminate e che dunque stasera disputeranno la loro ultima partita europea della stagione. Ci sono anche alcune squadre importanti che hanno già salutato la competizione, come per esempio il Nizza, lo Standard Liegi, il Celtic e il CSKA Mosca. Ecco la lista completa: CSKA Sofia, Dundalk, Nizza, Hapoel Beer-Sheva, Lech Poznan, Standard Liegi, PAOK, Omonoia, Rijeka, Zorya, AEK Atene, Sparta Praga, Celtic, Qarabag, LASK, Ludogorets, CSKA Mosca, Slovan Liberec e Gent.