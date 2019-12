Europa League, Girone I: Gent super, il Wolfsburg prosegue nel cammino

Il Gruppo I di Europa League si è concluso con il primo posto del Gent (prossimo avversario della Roma ai sedicesimi di finale) e il passaggio del turno dei tedeschi del Wolfsburg, mentre Saint-Etienne e Oleksandrija non sono mai veramente entrati nei giochi per la qualificazione, deludendo le attese, in particolare i francesi.

La svolta nel cammino qualificazione è arrivata al quarto turno, col successo del Gent in terra tedesca, non sfruttata però da francesi e ucraini, fermi sul pari nel confronto diretto. Una corsa che si è fermata nella giornata successiva, con la qualificazione matematica di Gent e Wolfsburg, che hanno mantenuto prima e seconda posizione vincendo entrambe le gare nel sesto e ultimo turno.

GRUPPO I

Gent 12

Wolfsburg 11

Saint-Etienne 4

Oleksandrija 3

1ª giornata

Wolfsburg-Oleksandrija 3-1

Gent-Saint-Etienne 3-2

2ª giornata

Saint-Etienne-Wolfsburg 1-1

Oleksandrija-Gent 1-1

3ª giornata

Gent-Wolfsburg 2-2

Saint-Etienne-Oleksandrija 1-1

4ª giornata

Wolfsburg-Gent 1-3

Oleksandrija-Saint-Etienne 2-2

5ª giornata

Saint-Etienne-Gent 0-0

Oleksandrija-Wolfsburg 0-1