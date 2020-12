Europa League, gli arbitri delle italiane: lo spagnolo Bengoechea per il Milan

Sono stati designati gli arbitri per le sfide delle italiane in Europa League. Per Milan-Celtic, in programma giovedì alle 18.55, è stato scelto lo spagnolo Ricardo de Burgos Bengoechea, mentre ad arbitrare Roma-Young Boys (fischio d'inizio alle 21.00) sarà il croato Fran Jovic. Arbitro francese infine per AZ-Napoli: la gara è stata affidata al signor Ruddy Buquet.

Milan-Celtic

Arbitro:

Ricardo de Burgos Bengoechea (ESP)

Assistenti arbitrali:

Iñigo Prieto (ESP)

Jon Nunez Fernandez (ESP)

Quarto uomo:

Adrian Cordero Vega (ESP)

Roma-Young Boys

Arbitro:

Fran Jović (CRO)

Assistenti arbitrali:

Ivica Modrić (CRO)

Hrvoje Radić (CRO)

Quarto uomo:

Mario Zebec (CRO)

AZ-Napoli

Arbitro:

Ruddy Buquet (FRA)

Assistenti arbitrali:

Guillaume Debart (FRA)

Frédéric Haquette (FRA)

Quarto uomo:

Jérémie Pignard (FRA)