Europa League, goleada Espnayol. Bene United, Rangers e Gent

Dopo la Lazio, cade anche la Roma in Europa League. I giallorossi sono stati sconfitti in Germania dal Borussia Mönchengladbach con rete di Thuram in pieno recupero. Nel girone della Roma vittoria del Basaksehir sul campo del Wolfberger. Vince nettamente il Manchester United contro il Partizan, mentre l'Espanyol rifila 6 reti all'Espanyol. Questi i risultati delle gare iniziate alle 21.00:

Braga-Besiktas 3-1: [15' e 37' Paulinho (BR), 29' Boyd (B), 81' Eduardo (BR).]

Espanyol-Ludogorets 6-0 [4' Melendo, 19' Marmol, 36' rig. Vargas, 52' Campuzano. 73' Pedrosa, 76' Ferreyra.]

Ferencvaros-CSKA Mosca 0-0

Feyenoord-Young Boys 1-1 [18' Berghuis (F), 71' Spielmann (Y).]

Manchester United-Partizan 3-0 [22' Greenwood, 33' Martial, 46' Rashford.]

Bor. Monchengladbach-Roma 2-1 [35' aut. Fazio (B), 64' Fazio (R), 95' Thuram (B).]

Oleksandriya-St.Etienne 2-2 [23' rig. Khazri (S), 73' Camara (S), 84' Bezborodko (O), 90+2' Zaderaka (O).]

Rangers-Porto 2-0 [69' Morelos, 73' Davis.]

Wolfsberger-Basaksehir 0-3 [73' rig.Visca, 84' e 87' Crivelli]

Wolfsburg-Gent 1-3 [20' Joao Victor (W), 50' Yaremchuk (G), 65' Depoitre (G), 76' Ngadeu-Ngadjui (G)]

Wolverhampton-Slovan Bratislava 1-0 (90+2' Jimenez)