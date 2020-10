Europa League, Gruppo A: il Cluj ritrova la Roma. C'è Petrescu, vecchia conoscenza della A

Roma fortunata in questo sorteggio di Europa League: Young Boys, Cluj e CSKA Sofia. Sulla carta la squadra di Paulo Fonseca dovrebbe vincere il girone anche se le insidie a livello europeo sono dietro l'angolo. Basti pensare allo stesso Cluj, già affrontato in quattro occasioni. In una di esse i rumeni (Champions 2008/09) andarono a espugnare l'Olimpico con un sorprendente 2-1. Ecco nel dettaglio la squadra di Dan Petrescu (ex calciatore di Foggia e Genoa), campione di Romania in carica e attualmente secondo in classifica.

La stella: Ciprian Deac

Nonostante le 34 primavere, l'ala rumena è il giocatore di maggior classe e spessore internazionale. Presente nella doppia sfida del 2008/09 (entrò a gara in corso nella partita di ritorno) ha cointribuito alla vittoria dell'ultimo campionato con 14 reti.

La possibile rivelazione: Cristian Manea

In una squadra dall'età media molto alta, questo terzino può essere il volto nuovo anche in chiave mercato. Esterno destro, ha già all'attivo 10 presenze nella nazionale maggiore. Il Cluj lo ha riportato in pattria dopo l'esperienza a Cipro, all'Apollon Limassol.

L'undici tipo (4-4-2): Balgradean; Manea, Burca, Cestor, Camora; Paun, Dojkovic, Bordeianu, Deac; Omrani, Debeljuh