Europa League, Gruppo A: il CSKA Sofia per la Roma. I bulgari tornano dopo 10 anni

Roma fortunata in questo sorteggio di Europa League: Young Boys, Cluj e CSKA Sofia. Sulla carta la squadra di Paulo Fonseca dovrebbe vincere il girone anche se le insidie a livello europeo sono dietro l'angolo. Si rivede dopo 10 anni in una fase a gironi di una competizione europea il CSKA Sofia. I bulgari per arrivare fin qui hanno dovuto superare quattro turni, ultimo avversario dei quali il Basilea con un sorprendente 3-1 in Svizzera. Un italiano in rosa, il trequartista di scuola Juventus Stefano Beltrame.

La stella: Younousse Sankharé

Centrocampista di 31 anni di esperienza ad alti livelli per i suoi lunghi trascorsi in Ligue 1 dove ha vestito la maglia del Paris Saint-Germain (pre-Qatar), Digione, Guingamp, Lille e Bordeaux. Diga davanti alla difesa ma all'occorrenza può giocare anche più avanzato.

La possibile rivelazione: Valentin Antov

Classe 2000, è un centrocampista difensivo che può giocare anche al centro della difesa: è già nel giro della prima squadra da cinque anni, una sorta di predestinato del calcio bulgaro e non a caso ha già raccolto 2 presenze con la nazionale maggiore. La vetrina europea potrà dargli ulteriore modo di crescere e soprattutto di mettersi in mostra.

L'undici tipo (4-2-3-1): Busatto; Turitsov, Antov, Mattheij, Geferson; Youga, Sankharé; Yomov, Rodrigues, Keita; Sowe.