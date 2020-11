Europa League, Gruppo A: la Roma passeggia sul Cluj. Ora è capolista solitaria nel girone

Una Roma assolutamente devastante chiarisce i rapporti di forza del Gruppo A di Europa League, di fatto mettendo una grossa ipoteca sui sedicesimi di finale grazie alla larga vittoria sul Cluj, mai in partita e in svantaggio già dopo il primo giro di lancette. Alla fine è 5-0 il finale, con Young Boys e CSKA Sofia costrette a cercare la vittoria per provare a impensierire le due squadre davanti in classifica.

Risultati e marcatori:

Roma-Cluj 5-0

(2' Mkhitaryan, 24' Ibanez, 34', 84' Mayoral, 89' Pedro)

21.00 Young Boys-CSKA Sofia

GRUPPO A

Roma 7*

Cluj 4*

Young Boys 1

CSKA Sofia 1

*una gara in più