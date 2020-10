Europa League, Gruppo A: lo Young Boys per la Roma. Occhio a Nsame, 41 gol lo scorso anno

Roma fortunata in questo sorteggio di Europa League: Young Boys, Cluj e CSKA Sofia. Sulla carta la squadra di Paulo Fonseca dovrebbe vincere il girone anche se le insidie a livello europeo sono dietro l'angolo. L'avversaria più temibile è lo Young Boys, società svizzera che nel recente passato ha incontrato anche la Juventus in Champions. Gli elvetici hanno perso due punti di riferimento come Lotomba e Hoarau, ma dalle giovanili (e dal mercato) sono arrivati profili decisamente interessanti.

La stella - Jean-Pierre Nsame

Nel preliminare di Europa League ha eliminato praticamente da solo il KF Tirana con una doppietta. Attaccante camerunense classe '93, la scorsa stagione ha stupito tutti in Svizzera grazie ai 41 gol (di cui 32 in campionato) e 7 assist e a 27 anni sembra pronto per caricarsi la squadra sulle spalle anche in campo europeo. Quest'anno, considerando anche la doppietta nel preliminare, sono 3 i gol in 5 presenze.

La possibile sorpresa - Felix Mambimbi

E' il nuovo che avanza del calcio svizzero. Prodotto del settore giovanile del club, Mambimbi è un attaccante classe 2001 che può agire da prima e da seconda punta, oltre che da esterno. Attaccante brevilineo con buona tecnica e fiuto del gol, dopo aver stupito nelle giovanili è entrato a pieno regime in prima squadra. In stagione ha confezionato 3 gol e 1 assist in 5 presenze.

L'undici tipo - (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lefort, Garcia; Fassnacht, Sierro, Lustenberger, Moumi Ngamaleu; Nsame, Mambimbi