Europa League, Gruppo A: Roma già qualificata come prima. Spareggio tra Young Boys e Cluj

vedi letture

Notte di Europa League che non prevede sorprese per la Roma nel suo girone, visto che i giallorossi, con qualsiasi risultato che otterranno nella sfida di Sofia contro il CSKA, saranno comunque qualificati come primi del Gruppo A in vista del sorteggio per i sedicesimi di finale. Più bagarre alle spalle della squadra di Fonseca, con lo Young Boys a cui basta un pari contro il Cluj per passare il turno anche se i rumeni, con una vittoria, ribalterebbero la classifica passando come secondi alle spalle della Roma. Il CSKA è già eliminato con qualsiasi risultato.

GRUPPO A:

La Roma è qualificata come prima del girone.

Lo Young Boys passa il turno se non perde.

Il CFR Cluj si qualifica solo in caso di vittoria.

Il CSKA Sofia è già eliminato.