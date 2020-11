Europa League, Gruppo A - Roma raggiunta dallo Young Boys in attesa della gara col Cluj

In attesa di Cluj-Roma, gara in programma alle ore 21, nel Gruppo A di Europa League lo Young Boys vince di misura in casa del CSKA Sofia (gol di Nsame al 34') e raggiunge proprio i giallorossi in vetta alla classifica.

I risultati

CSKA Sofia-Young Boys 0-1 (34' Nsame)

La classifica

Roma 7*

Young Boys 7

Cluj 4*

CSKA Sofia 1

* Una partita in meno