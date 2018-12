© foto di Imago/Image Sport

Girone A di Europa League già definito per quel che riguarda le squadre qualificate: Bayer Leverkusen e Zurigo sono già qualificate e la serata decreterà chi vincerà il girone e andrà ai sorteggi di Nyon da testa di serie. Favorite le "aspirine", in virtù del punto in più sugli elvetici, impegnati contro un Ludogorets fin qui deludente e che vorrà chiudere la campagna europea almeno con una vittoria.

Queste le partite in programma:

Ludogorets-Zurigo (ore 21)

AEK Larnaca-Bayer Leverkusen (ore 21)

Classifica

Bayer Leverkusen 10

Zurigo 9

AEK Larnaca 5

Ludogorets 3