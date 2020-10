Europa League, Gruppo B: Arsenal e Molde a braccetto in vetta, cade il Dundalk

Doppio successo per Arsenal e Molde, che vanno in vetta al Gruppo B grazie alle vittorie colte stasera contro Dundalk e Rapid Vienna: sei punti per entrambe dopo due giornate e l'impressione che il girone abbia già detto molto su chi si qualificherà. Ora, col doppio confronto tra Gunners e norvegersi, le inseguitrici sperano di tornare in scia a chi guida la classifica.

Risultati e marcatori

Arsenal-Dundalk 3-0

(42' Nketiah, 44' Willock, 46' Pepè)

Molde-Rapid Vienna 1-0

(65' Omoijuanfo)

GRUPPO B

Arsenal 6

Molde 6

Rapid Vienna 0

Dundalk 0