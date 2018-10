Europa League, gruppo B: dominio Salisburgo. Vince anche il Lipsia

Vittoria facile per il Salisburgo che batte 3-0 il Rosenborg e vola in testa al gruppo B a punteggio pieno. Vince anche il Red Bull Lipsia nel ben più impegnativo scontro contro il Celtic. La squadra tedesca vince 2-0 e si porta al secondo posto in classifica, staccando proprio il Celtic. Fanalino di coda il Rosenborg con zero punti.

Gruppo B

Salisburgo-Rosenborg 3-0

RB Lipsia-Celtic 2-0

CLASSIFICA

Salisburgo 9

RB Lipsia 6

Celtic 3

Rosemborg 0