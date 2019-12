Europa League, Gruppo B: Malmö e Copenaghen, scandinave al potere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Malmö e Copenaghen avanti, delusione Dinamo Kiev. Questo il verdetto del girone B di Europa League. Le due squadre scandinave, divise solamente da 37 chilometri di distanza e da un ponte, sono passate ai sedicesimi di Europa League. Se il passaggio del turno del Copenaghen alla vigilia era abbastanza scontato, lo stesso non si può dire del Malmö: il club svedese, vera e propria rivelazione, ha chiuso al primo posto con 11 punti.

Eppure l'inizio della squadra dove è cresciuto Ibrahimovic, non era stato così esaltante. Sconfitta con la Dinamo Kiev alla prima giornata e pareggio con il Copenaghen alla seconda. Poi tre vittorie ed un pareggio: su tutte lo spettacolare 4-3 con la Dinamo Kiev ed il successo all'ultima giornata in casa dei rivali del Copenaghen.

Saluta la competizione la Dinamo Kiev: i 7 punti conquistati non sono bastati alla formazione ucraina per passare il turno. Ultimo posto per il Lugano, 3 punti e nessuna vittoria nel girone.

1ª giornata

Dinamo Kiev-Malmo 1-0

Copenaghen-Lugano 1-0

2ª giornata

Malmo-Copenaghen 1-1

Lugano-Dinamo Kiev 0-0

3ª giornata

Dinamo Kiev-Copenaghen 1-1

Malmo-Lugano 2-1

4ª giornata

Copenaghen-Dinamo Kiev 1-1

Lugano-Malmo 0-0

5ª giornata

Malmo-Dinamo Kiev 4-3

Lugano-Copenaghen 0-1

6ª giornata

Dinamo Kiev-Lugano 1-1

Copenaghen-Malmo 0-1

CLASSIFICA

Malmo 11

Copenhagen 9

Dinamo Kiev 7

Lugano 3