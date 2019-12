© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È "Nordic victory": Copenaghen-Malmo doveva essere uno scontro fratricida, invece passano entrambe. Con tanti ringraziamenti al Lugano che ferma la Dinamo Kiev in Ucraina. Una vera e propria beffa per la squadra di Mikhailichenko che aveva l'occasione di passare il turno in casa contro una squadra già eliminata. Gli svedesi saranno teste di serie al sorteggio mentre Markus Rosenberg appende gli scarpini al chiodo contribuendo alla qualificazione dei suoi, grazie alla rete decisiva contro la Dinamo due settimane fa.

COPENAGHEN-MALMO 0-1 - 77' aut. Papagiannopoulos

DINAMO KIEV-LUGANO 1-1 - 45' Aratore (L), 90'+4 Tsygankov (D)

Classifica

MALMO 11

COPENAGHEN 9

DINAMO KIEV 7

LUGANO 3