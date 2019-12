Europa League, Gruppo C: Basilea-Getafe a braccetto, flop russo

Bella sfida tra Basilea e Getafe, quella che ha reso avvincente fino all'ultima giornata il Gruppo C di Europa League. Alla fine, a spuntarla come prima della classe è stata la squadra dell'ex Udinese Sylvan Widmer, che ha chiuso a +1 sugli spagnoli capitanati dall'esperto Jorge Molina. Fuori dunque il Krasnodar, ultima bandiera europea della Russia dopo i precedenti flop di Zenit e Lokomotiv Mosca in Champions, oltre a CSKA nella fase a gironi di Europa League e Arsenal Tula ai preliminari. Solamente un punto, infine, per i turchi del Trabzonspor, capaci di pareggiare in casa con la capolista Basilea perdendo invece tutte le altre partite. Il miglior marcatore del girone? L'attaccante del Getafe Ángel Luis Rodríguez Díaz, meglio conosciuto come Ángel, autore di ben 3 reti.

1ª giornata

Basilea-Krasnodar 5-0

Getafe-Trabzonspor 1-0

2ª giornata

Krasnodar-Getafe 1-2

Trabzonspor-Basilea 2-2

3ª giornata

Getafe-Basilea 0-1

Trabzonspor-Krasnodar 0-2

4ª giornata

Basilea-Getafe 2-1

Krasnodar-Trabzonspor 3-1

5ª giornata

Krasnodar-Basilea 1-0

Trabzonspor-Getafe 0-1

6ª giornata

Basilea-Trabzonspor 2-0

Getafe-Krasnodar 3-0

CLASSIFICA

Basilea 13

Getafe 12

Krasnodar 9

Trabzonspor 1