Europa League, gruppo C: Basilea qualificato, Trabzonspor a casa

© foto di Federico De Luca

Si delinea il girone C di Europa League a 90 minuti dalla fine. Basilea ko ma qualificato, in virtù di una classifica avulsa che la premierebbe in caso di arrivo a pari punti con Krasnodar e Getafe. Proprio queste ultime due si giocheranno la qualificazione nello scontro diretto in Spagna. Gli iberici hanno dalla loro il vantaggio di aver vinto la sfida d'andata, quindi si qualificherebbero anche in caso di pareggio. Saluta la compagnia il Trabzonspor.

KRASNODAR-BASILEA 1-0 - 72' Ari rig.

TRABZONSPOR-GETAFE 0-1 - 50' Mata

Classifica

BASILEA 10

KRASNODAR 9

GETAFE 9

TRABZONSPOR 1