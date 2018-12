© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel gruppo C lo Zenit è fra le possibili avversarie della Lazio. I russi sono matematicamente primi e questa sera saranno gli arbitri per il secondo verdetto: Marchisio e compagni giocano a Praga contro uno Slavia a cui basta anche un pareggio per avere la meglio sul Copenaghen. I cechi sono in vantaggio negli scontri diretti e un risultato positivo questa sera renderebbe inutile la sfida dei danesi, questa sera impegnati in casa contro il Bordeaux.

Queste le partite in programma:

Slavia Praga-Zenit (ore 21)

Copenaghen-Bordeaux (ore 21)

Classifica

Zenit 11

Slavia Praga 7

Copenaghen 5

Bordeaux 4