Europa League, Gruppo D: Dinamo e Fenerbahce qualificate a braccetto

© foto di Federico De Luca

Basta un pareggio nello scontro diretto a Dinamo Zagabria e Fenerbahce per qualificarsi ai sedicesimi di finale. Nell'altra sfida del Gruppo D, infatti, lo Spartak Trnava non va oltre lo 0-0 contro l'Anderlecht e rende vano l'ultimo match con i turchi, in programma il 13 dicembre.

Risultati

Fenerbahce-Dinamo Zagabria 0-0

Anderlecht-Trnava 0-0

Classifica

Dinamo Zagabria 13

Fenerbahce 8

Trnava 4

Anderlecht 2