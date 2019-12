© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Esito sorprendente quello del Gruppo E, almeno ripensando alle forze in gioco all'inizio del torneo: Lazio e Rennes che sembravano le due squadre favorite, escono già lasciando spazio a Celtic e Cluj. Gli scozzesi si sono addirittura qualificati con due turni d'anticipo arrivando all'ultima partita con la certezza di aver vinto il girone. E infatti Lennon ha risparmiato molti titolari nella sfida in Transilvania, per la gioia del Cluj che va avanti.

CLUJ-CELTIC 2-0 - 48' Burca, 70' Djokjovic

RENNES-LAZIO 2-0 - 30' e 87' Gnagnon

Classifica

CELTIC 13

CLUJ 12

LAZIO 6

RENNES 4