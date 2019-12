Europa League, Gruppo E: Lazio ko ed eliminata (ma senza troppi rimpianti)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima dell'ultimo turno dei gironi di Europa League, erano tredici le squadre già sicure della qualificazione ai sedicesimi di finale, alle quali si sono aggiunte quelle “retrocesse” dai gironi di Champions (come l'Inter) e Ajax. Nell'ultimo turno, sono state stabilite le ultime undici qualificate: tra queste non ce l'ha fatta la Lazio, andata kop ed eliminata. Del resto, il doppio ko contro il Celtic ha complicato drasticamente la situazione della Lazio nel Girone E, con la squadra di Inzaghi che non è riuscita nell'impresa di conquistare la qualificazione all'ultimo turno. Ai biancocelesti non sarebbe bastato nemmeno vincere in casa del Rennes visto il concomitante successo del Cluj contro il Celtic. Passano il turno i rumeni e la formazione scozzese. Adesso, per la Lazio, non resta che gettare tutte le energie in campionato. Il quale, guardano ad oggi la classifica, porebbe regalare delle gioie inaspettate.

GRUPPO E

Celtic 13

Cluj 12

Lazio 6

Rennes 4

1ª giornata

Rennes-Celtic 1-1

Cluj-Lazio 2-1

2ª giornata

Lazio -Rennes 2-1

Celtic-Cluj 2-0

3ª giornata

Celtic-Lazio 2-1

Rennes-Cluj 0-1

4ª giornata

Lazio-Celtic 1-2

Cluj-Rennes 1-0

5ª giornata

Lazio-Cluj 1-0

Celtic-Rennes 3-1

6ª giornata

Rennes-Lazio 2-0

Cluj-Celtic 2-0