Europa League, gruppo E: Lazio, speranza minima. Celtic vince il girone

La Lazio fa quello che deve fare, vincere per sperare nel miracolo fra due settimane. Da Glasgow, però, pessime notizie: il Celtic vince contro il Rennes e si assicura aritmeticamente il primo posto, che vale lo status di testa di serie ai sorteggi del 16 dicembre. In pratica la squadra di Neil Lennon giocherà l'ultima partita a Cluj senza alcuna motivazione. Ricordiamo che la Lazio si qualifica solo in caso di vittoria a Rennes e contemporaneo successo degli scozzesi in Romania. Come si dice, finché c'è vita, c'è speranza. A giudicare dal pubblico visto all'"Olimpico" stasera quasi nessuno ci crede.

LAZIO-CLUJ 1-0 - 24' Correa

CELTIC-RENNES 3-1 - 21' Morgan, 45 Christie, 74' Johnston, 89' Hunou (R)

Classifica

CELTIC 13

CLUJ 9

LAZIO 6

RENNES 1