Europa League, Gruppo F: Arsenal e Eintracht avanti, ma soffrendo troppo

Al momento del sorteggio dei giorni di Europa League in merito al Gruppo F in pochi avevano dubbi circa la qualificazione di Arsenal ed Eintracht Francoforte a danno di Standard Liegi e Vitoria Guimaraes. I fatti hanno dato poi ragione alle previsioni iniziali, ma il tragitto è stato tutt'altro che agevole.

In particolare per l'Arsenal che ha centrato il primo posto del girone solo grazie alle tre vittorie arrivate nelle prime giornate. Nelle gare di ritorno, invece, la crisi di Emery all'Emirates si è fatta sentire anche in Europa con due pareggi e una sconfitta.

L'Eintracht ha avuto la meglio sullo Standard per un solo punto. Decisivo il 2-2 dei belgi sui Gunners all'ultima giornata. Una sfida, questa, che ai punti avrebbe dovuto premiare proprio la compagine di Liegi, rimettendo in gioco la qualificazione sia dei londinesi che dei tedeschi.

GRUPPO F

Arsenal

Eintracht Francoforte

Standard Liegi

Vitoria Guimaraes

1ª giornata

Eintracht Francoforte-Arsenal 0-3

Standard Liegi-Vitoria Guimaraes 2-0

2ª giornata

Arsenal-Standard Liegi 4-0

Vitoria Guimaraes-Eintracht Francoforte 0-1

3ª giornata

Arsenal-Vitoria Guimaraes 3-2

Eintracht Francoforte-Standard Liegi 2-1

4ª giornata

Standard Liegi-Eintracht Francoforte 2-1

Vitoria Guimaraes-Arsenal 1-1

5ª giornata

Arsenal-Eintracht Francoforte

Vitoria Guimaraes-Standard Liegi

6ª giornata

Eintracht Francoforte-Vitoria Guimaraes 2-3

Standard Liegi-Arsenal 2-2