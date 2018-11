Europa League, Gruppo F: Betis qualificato. Milan, basta un pari in Grecia

© foto di PHOTOVIEWS

Betis Siviglia qualificato ai sedicesimi, mentre la sfida di Atene deciderà le sorti di Milan e Olympiacos. Questi i verdetti dopo il quinto turno del Gruppo F e le vittorie dei rossoneri e degli andalusi. Alla squadra di Gattuso, in virtù del 3-1 conquistato all'andata, basterà un pareggio in Grecia, oppure una sconfitta con non più di un gol di scarto, oppure una sconfitta con 2 reti di scarto, ma segnandone almeno due.

Risultati

Milan-Dudelange 5-2

Betis-Olympiacos 1-0

Classifica

Betis 11

Milan 10

Olympiacos 7

Dudelange 0