Europa League, Gruppo F: la Real Sociedad di David Silva banco di prova per il Napoli

vedi letture

Sorteggio interessante per il Napoli in Europa League. Gli uomini di Gattuso, inseriti nel Gruppo F, hanno pescato una delle squadre più forti della seconda fascia, ovvero la Real Sociedad di David Silva. Dalla terza e quarta fascia invece sono arrivate AZ Alkmaar e Rijeka. Per quel che riguarda i baschi, grande attesa per l'arrivo di David Silva, ma la qualità di certo non manca nella rosa di Alguacil: oltre a Silva, attenzione fra gli altri a Mikel Oyarzabal e Mikel Merino.

La stella - David Silva

E' stato il grande colpo dell'estate della squadra basca. Inseguito e vicinissimo alla Lazio, lo spagnolo ex Manchester City alla fine ha preferito tornare in patria. Il fisico non sarà più quello di una volta, ma piedi e testa restano quelli di un campionissimo che ha vinto tutto o quasi in carriera. E proprio Silva sarà il faro, la guida tecnica di una Real Sociedad ricca di gioventù e talento in ogni reparto del campo.

La possibile sorpresa - Alexander Isak

Il nuovo Ibrahimovic è finalmente pronto per esplodere? Se lo augurano i tifosi di Anoeta, il Napoli ovviamente spera di no. Attaccante classe '99, la Real ha fatto un investimento importante per strapparlo al Borussia Dortmund. Lo scorso anno si è messo in mostra con 16 gol e 3 assist in 44 presenze totali. Questa stagione è partito a rilento, con zero gol nelle prime 4 partite giocate. Ma col crescere della condizione migliorerà anche la sua pericolosità sotto porta.

L'undici tipo - (4-2-3-1): Remiro; Gorosabel, Le Normand, Elustondo, Nacho Monreal; Merino, Guevara; Januzaj, David Silva, Oyarzabal; Isak