© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Girone F che si chiude con una sfida ad eliminazione diretta anticipata: Olympiacos-Milan è probabilmente l'incontro più interessante della serata, con i rossoneri che hanno due risultati su tre per passare il turno. Milan che potrebbe qualificarsi anche in caso di sconfitta di misura, grazie al successo nella partita d'andata a San Siro per 3-1. Già qualificato il Betis, che questa sera in Lussemburgo avrà l'opportunità di chiudere il girone da primo e presentarsi testa di serie a Nyon.

Queste le partite in programma:

Olympiacos-Milan (ore 21)

Dudelange-Betis (ore 21)

Classifica

Betis 11

Milan 10

Olympiacos 7

Betis 0