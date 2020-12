Europa League, Gruppo F: tutto ancora aperto, ecco le strade per la qualificazione del Napoli

vedi letture

Nel Gruppo F la situazione è ancora aperta per tre squadre su quattro, compreso il Napoli, che si giocherà il passaggio del turno nello scontro diretto contro la Real Sociedad. Gli azzurri si qualificheranno sia senza perdere sia nel casoin cui l'AZ non dovesse riuscire a battere il Rijeka già eliminato. Passerebbero come primi con una vittoria o con un pareggio in caso di mancato successo degli olandesi. La Real Sociedad potrebbe passare il turno vincendo contro il Napoli ma anche in caso di stesso risultato dell'AZ. Vincerebbe il girone in caso di vittoria allo "Stadio Maradona". La squadra di Eindhoven si qualificherà con una vittoria, oppure con un pareggio e la contemporanea sconfitta degli spagnoli. Passeranno come primi se vinceranno contro i croati e nell'altra partita Napoli e Real Sociedad non andranno oltre al pari.

GRUPPO F

Il Napoli si qualifica se non perde oppure se l'AZ non vincerà. La squadra di Gattuso arriveranno primi nel girone con una vittoria o un pareggio in caso di mancata vittoria dell'AZ.

La Real Sociedad si qualifica se batte il Napoli ma anche se otterrà lo stesso risultato dell'AZ. Passerà come prima con una vittoria.

L'AZ si qualifica vincendo oppure con un pareggio e contemporanea sconfitta della Real Sociedad. Gli olandesi passeranno come primi con una vittoria se l'altra partita terminerà in parità.

Il Rijeka è già eliminato con qualsiasi risultato.