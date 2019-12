Europa League, Gruppo G: il Porto passa, a fatica. Tornano i Rangers

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Passeranno Porto e Feyenoord. In estate, pochi avrebbero immaginato un esito diverso per il gruppo G di Europa League. I lusitani, declassati nella seconda competizione europea, sembravano una fuoriserie in un girone comunque molto tosto. Gli olandesi avevano la storia e tanto altro per rappresentare l’alternativa più credibile. Invece non è andata proprio così.

Porto sì, ma che fatica. I Dragoes hanno dovuto sudare sette camicie per staccare il pass, incassando sconfitte sia in Olanda che in Scozia contro i Glasgow Rangers. La differenza reti (-1) è una buona cartina al tornasole: il Porto è l’unica prima classificata ad averla negativa.

Feyenoord no, assolutamente no. La squadra di Rotterdam è invece finita, un po’ a sorpresa, all’ultimo posto. Pesano i risultati fuori casa, dove i biancorossi hanno racimolato tre sconfitte su tre, senza mai dare segnali di lottare concretamente per il passaggio del girone.

I Rangers dopo 9 anni. Sulla stagione degli scozzesi di Steven Gerrard andrebbe scritto un romanzo. I Rangers tornano alla fase a eliminazione diretta di una competizione continentale a nove anni dall’ultima volta. In questo lasso di tempo, il fallimento e la faticosa risalita dalla quarta divisione scozzese. Poi c’è lo Young Boys: non certo sparring partner, ma non hanno mai vinto fuori casa in questa campagna di Europa League. E la sconfitta tra le mura amiche contro il Porto ha fatto la differenza, rendendo inutile il saldo positivo contro i Rangers (pareggio in Scozia, vittoria degli elvetici a Berna).

La classifica finale

Porto 10 punti

Rangers 9

Young Boys 8

Feyenoord 5