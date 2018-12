© foto di Alterphotos/Image Sport

Il gruppo G di Europa League è il più equilibrato: a 90 minuti dalla fine tutte e quattro le squadre hanno la possibilità di accedere al turno successivo. Vantaggio per il Villarreal, forte del primo posto e dell'ultima partita in casa, contro il fanalino di coda Spartak Mosca. Da valutare lo stato mentale della squadra, con l'esonero del tenico Javier Calleja arrivato lunedì, a seguito del ko casalingo contro il Celta. I Rangers sognano di ripresentarsi in un palcoscenico europeo a febbraio dopo 8 anni: c'è però da vincere a Vienna e il Rapid, dopo il successo di due settimane fa a Mosca, ha dimostrato di essere squadra da prendere con le molle.

Queste le partite in programma:

Rapid Vienna-Rangers (ore 18.55)

Villarreal-Spartak Mosca (ore 18.55)

Classifica

Villarreal 7

Rapid Vienna 7

Rangers 6

Spartak Mosca 5