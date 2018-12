Europa League, gruppo G: Villarreal e Rapid Vienna fanno festa

© foto di Alterphotos/Image Sport

Era tutto in gioco a 90’ dalla fine, ma ad esultare stasera sono Villarreal e Rapid Vienna. Gli spagnoli e gli austriaci hanno vinto i rispettivi scontri, chiudendo il girone appaiati a quota 10 punti. Il submarino amarillo, però, è avanti grazie agli scontri diretti: 5-0 in terra iberica, 0-0 in Austria. A casa, invece, Rangers e Spartak Mosca. Questi i risultati di serata:

Rapid Vienna-Rangers 1-0

Villarreal-Spartak Mosca 2-0

Questa la classifica finale del raggruppamento:

Villarreal 10

Rapid Vienna 10

Rangers 6

Spartak Mosca 5

- Il Villarreal, prima forza del girone, sarà testa di serie al sorteggio di lunedì a Nyon.