Europa League, Gruppo H: cade il Lille a Glasgow, il Milan ne approfitta. Hauge vale il 1° posto

Il Celtic Glasgow dà una lezione di sportività all'Europa vincendo il confronto interno contro il Lille per 3-2, un risultato che fa perdere il primo posto ai francesi in favore del Milan di Pioli, bravo a portare a casa il successo in casa dello Sparta Praga, già eliminato dalla competizione come gli scozzesi e comunque 'duro a morire'. Per i rossoneri gol decisivo di Hauge, ancora una volta esaltatosi sul palcoscenico europeo e primo posto che vale un sorteggio come testa di serie.

Giovedì 10 dicembre

Sparta Praga-Milan 0-1

(23' Hauge)

Celtic Glasgow-Lille 3-2

(22' Julien (C), 24' Ikoné (L), 28' McGregor (C), 71' Weah (L), 74' Turnbull (C))