Europa League, gruppo H: il Celtic ritrova il Milan. E c'è l'obiettivo di difesa Ajer

Poteva andare meglio al Milan questo sorteggio di Europa League. I rossoneri, inseriti nel Gruppo H, si ritrovano squadre ben abituate ai palcoscenici europei come Celtic, Sparta Praga e Lille. In particolar modo i campioni di Scozia, retrocessi dalla Champions dopo un clamoroso ko contro il Ferencvaros ma squadra decisamente ostica. Chiedere alla Lazio, sconfitta in entrambe le occasioni la passata stagione. L'obiettivo primario per la squadra di Neil Lennon è di vincere il decimo campionato consecutivo, ma l'Europa League è un torneo che non ha mai snobbato.

La stella: Odsonne Edouard

L'uomo più pericoloso, non a caso è seguito da molti club europei. Senza la pandemia di coronavirus sarebbe stato con ogni probabilità l'ennesimo giocatore a lasciare il Celtic per una cifra importante. Ha forza fisica ed è bravo a giocare in profondità. Inoltre anche nell'area di porta è devastante. Si è messo in mostra nelle partite che contano, sia europee che all'Old Firm. La Lazio a lungo lo ha seguito, ha la mentalità giusta per andare a giocare in un torneo più importante.

La possibile rivelazione: Kristoffer Ajer

Ennesimo prodotto di una generazione, quella norvegese, che sta sfornando talenti in quantità. E gli scandinavi avranno in questo centrale il pilastro difensivo. 22 anni, grazie alla sua stazza (198 cm) è insuperabile nel gioco aereo ma ha dimostrato di avere un gran senso della posizione e dell'anticipo. Il Milan non a caso nella sua politica che punta ai giovani lo tiene d'occhio.

L'undici tipo (4-2-3-1): Barkas; Frimpong, Jullien, Ajer, Taylor; McGregor, Brown; Forrest, Christie, Elyounoussi; Edouard.