Giochi già chiusi nel gruppo H di Europa League: l'Eintracht Francoforte ha vinto il girone, la Lazio si classifica seconda. Questa sera all'Olimpico saranno i tedeschi i più motivati: un successo li porterebbe a chiudere il girone a punteggio pieno. Per l'occasione sono previsti molti più tifosi di Francoforte (10mila) che laziali. Mesta chiusura per il Marsiglia, passato in pochi mesi dal giocarsi la finale del torneo e cercare di evitare almeno di arrivare ultimi nel proprio raggruppamento.

Questo il programma delle partite:

Lazio-Eintracht

Marsiglia-Apollon

Classifica

Eintracht 15

Lazio 9

Apollon 4

Marsiglia 1