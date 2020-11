Europa League, Gruppo H - Le formazioni di Celtic-Sparta Praga: Laxalt contro Krejci e Hancko

Non solo Milan-Lille, alle 21:00 per il Gruppo H di Europa League scendono in campo anche Celtic e Sparta Praga. Queste le formazioni ufficiali del match in programma a Glasgow:

Celtic (4-2-3-1): Bain; Frimpong, Duffy, Bitton, Laxalt; Brown, McGregor; Christie, Rogic, Elyounoussi; Edouard. All.: Lennon.

Sparta Praga (4-2-3-1): Nita; Vindheim, Pavelka, Plechaty, Hancko; Sacek, Krejci; Polidar, Karabec, Moberg-Karlsson; Julis. All.: Kotal.