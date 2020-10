Europa League, Gruppo H: Lille, gli enfants terribles di Galter contro il giovane Milan

Poteva andare meglio al Milan questo sorteggio di Europa League. I rossoneri, inseriti nel Gruppo H, si ritrovano squadre ben abituate ai palcoscenici europei come Celtic, Sparta Praga e Lille. I francesi sembrano quelli maggiormente attrezzati per creare problemi al Milan. Secondi in classifica nel campionato francese, hanno dimostrato anche quest'anno di saper sopperire alle cessioni dei big, grazie anche all'ottima organizzazione del tecnico Christophe Galtier.

La stella: Jonathan Ikoné

Destinato ad essere il prossimo pezzo pregiato ceduto a suon di milioni, l'esterno offensivo può mettere in difficoltà le difese avversarie con la sua velocità ed esplosività. Scuola Paris Saint-Germain, sta crescendo esponenzialmente nel Nord della Francia.

La possibile rivelazione: Jonthan David

Per la spesa fatta (30 milioni, il canadese più costoso della storia) in verità ci si aspetta molto da lui, quanto meno di non far rimpiangere Osimhen. Il trasferimento in Francia è perfetto per un 20enne talentuoso come questo attaccante, che al primo impatto col calcio europeo, ha realizzato 30 reti in due campionati belgi.

L'undici tipo: Maignan; Celik, Fonte, Botman, Bradaric; Ikoné, André, Renato Sanches, Bamba, David, Yilmaz.