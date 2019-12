Europa League, Gruppo H: primeggia l'Espanyol. Ludogorets secondo

© foto di Alterphotos/Image Sport

Sfida all'ultimo respiro, proprio all'ultimo turno del Girone H, per sapere la squadra che, assieme all'Espanyol - approdata ai sedicesimi di finale come capolista del raggruppamento - avrebbe superato la prima fase dell'Europa League: il pari tra Ludogorets e Ferencvaros, ha premiato la prima squadra, che sarà per altro avversaria dell'Inter.

Un girone avvincente, con il CSKA che ha patito il monco avvio fatto da tre sconfitte consecutive, e che ha visto l'Espanyol dare lo stacco tra la terza e quarta giornata, quando ha battuto per due volte il già citato Ludogorets, che, come detto, si è trovato all'ultima giornata a giocarsi la qualificazione. Il punticino in più, centrato rispetto al Ferencvaros, ha fatto sì che anche un semplice 1-1 premiasse i bulgari.

GRUPPO H

Espanyol 11

Ludogorets 8

Ferencvaros 7

CSKA Mosca 5

1ª giornata

Ludogorets-CSKA Mosca 5-1

Espanyol-Ferencvaros 1-1

2ª giornata

CSKA Mosca-Espanyol 0-2

Ferencvaros-Ludogorets 0-3

3ª giornata

CSKA Mosca-Ferencvaros 0-1

Ludogorets-Espanyol 0-1

4ª giornata

Espanyol-Ludogorets 6-0

Ferencvaros-CSKA Mosca 0-0

5ª giornata

CSKA Mosca-Ludogorets 1-1

Ferencvaros-Espanyol 2-2

6ª giornata

Ludogorets-Ferencvaros 1-1

Espanyol-CSKA Mosca 0-1