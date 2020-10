Europa League, Gruppo H: Sparta Praga contro il Milan. Tanti ex "italiani" e un 18enne da seguire

Poteva andare meglio al Milan questo sorteggio di Europa League. I rossoneri, inseriti nel Gruppo H, si ritrovano squadre ben abituate ai palcoscenici europei come Celtic, Sparta Praga e Lille. Terzo nell'ultimo campionato ceco, lo Sparta Praga è nel girone l'anello debole: una squadra che da qualche anno non è più la potenza principale nel suo paese e che si è qualificata direttamente ai gironi grazie al successo in coppa nazionale. Presenti alcune vecchie conoscenze del campionato italiano: in questa finestra di mercato sono arrivati David Hancko e Ladislav Krejci. Presenti anche Libor Kozak e Ondrej Celutska.

La stella: Libor Kozak

In Italia non ha sfondato, poche presenze e tanti infortuni. Eppuer il centravanti è stato capace proprio in Europa League di un exploit: capocannoniere della stagione 2012/13, 10 reti in 11 partite con la maglia della Lazio. Ritornato in patria dopo anni difficili ha ritrovato la vena realizzativa, vincendo la classifica marcatori con 14 reti.

La possibile rivelazione: Adam Hlozek

Più che una possibile rivelazione è già una realtà del calcio ceco. Ha solo 18 anni ed è destinato ad approdare verso lidi più importanti per cifre che possono far felici la dirigenza dello Sparta. Trequartista, esterno d'attacco e seconda punta, in questo avvio di campionato ha realizzato 3 reti e servito 4 assist in appena 5 presenze. Un mese fa la prima presenza con la nazionale maggiore, in una partita tutt'altro che banale, il "derby" contro la Slovacchia.

L'undici tipo (3-4-1-2): Heca; Stetina, Celutska, Hancko; Vindheim, L. Krejci ('99), Sacek, L. Krejci ('92); Dockal; Kozak, Hlozek.