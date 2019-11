Europa League, gruppo J: Wolfsberger fuori, alla Roma basta un punto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arriva il primo verdetto del Gruppo J di Europa League. Col successo del Borussia Monchengladbach a Wolfsberger, gli austriaci sono aritmeticamente eliminati. Un'ottima notizia per la Roma che giocherà contro di loro fra due settimane per l'ultimo turno. Sarà sufficiente non perdere per avere la certezza della qualificazione. In caso di arrivo a pari punti col Borussia Monchengladbach i giallorossi arriverebbero secondi, in virtù degli scontri diretti in favore dei tedeschi.

WOLFSBERGER-GLADBACH 0-1 - 60' Stindl

BASAKSEHIR-ROMA 0-3 - 30' Veretout rig., 40' Kluivert, 45' Dzeko

Classifica

BORUSSIA MONCHENGLADBACH 8

ROMA 8

BASAKSEHIR 7

WOLFSBERGER 4