Europa League, i finali delle 18.55: l'Inter vince, la Lazio perde 0-1 in casa

Sono terminate le partite delle 18.55 per Inter e Lazio. Un rigore di Lautaro Martinez dà la vittoria ai nerazzurri, non proprio irresistibili senza Icardi. La Lazio perde in casa, contro il Siviglia, per un gol di Ben Yedder.

BATE Borisov-Arsenal 1-0 (Dragun)

Krasnodar-Bayer Leverkusen 0-0

Galatasaray-Benfica 1-2 (Diagne; Salvio, Seferovic)

Lazio-Siviglia 0-1 (Ben Yedder)

Olympiacos-Dinamo Kiev 2-2 (Koka, Gil Dias; Buyalsky, Verbic)

Rapid Vienna-Inter 0-1 (Lautaro Martinez rig)

Rennes-Real Betis 3-3 (Hunou, Javi Garcia aut., Ben Arfa; Lo Celso, Sidnei, Lainez)

Slavia Praga-Genk 0-0