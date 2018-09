Europa League, i finali: Olympiacos-Betis 0-0. Poker per l'Arsenal

Mai, fino alla disfatta contro la Spal, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini era rimasta a secco per tre gare di fila. Quattro nelle ultime cinque, considerando anche l'andata con il Copenaghen. Un dato che è in totale contraddizione con il gioco, molto offensivo, del tecnico di Grugliasco,...

Si sono concluse anche le gare delle 21 di Europa League. Vittoria più sofferta del previsto per il Milan in Lussemburgo contro il Dudelange, 0-1 grazie alla rete di Higuain. Vincono anche Zurigo, Arsenal, Celtic, Dinamo Zagabria, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Slavia Praga, Sporting e Trnava. 0-0, invece, fra Olympiacos e Betis, le altre due squadre del girone del Milan. Di seguito tutti i risultati della serata:

